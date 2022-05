నెల్లూరు ఆస్పత్రిలో సెక్యూరిటీగార్డుల వైద్యం ఘటన: లోకేష్ ఫైర్; మంత్రి విడదల రజిని ఏంచేశారంటే!!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో వరుస ఘటనలు వైద్య ఆరోగ్యశాఖ పనితీరుకు అద్దం పడుతున్నాయి. విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో మానసిక దివ్యాంగురాలిపై సామూహిక అత్యాచారం ఘటన, ఆపై రుయా ఆస్పత్రిలో బాలుడి మృతదేహాన్ని బైక్ పై తరలించిన ఘటన తర్వాత చోటు చేసుకున్న వరుస ఘటనలు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి విడదల రజినికి ఇబ్బందికరంగా మారాయి. తాజాగా నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రిలో చోటు చేసుకున్న ఘటన ఏపీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Lecturer Ramakrishna, a victim of the incident, died while being treated by security guards at Nellore Hospital. Lokesh was on fire over the incident. Minister Vidadala Rajini has ordered an inquiry into the incident.