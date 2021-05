నో అడ్మిషన్స్ .. ఏపీ, తెలంగాణాలలో ఆస్పత్రుల వద్ద కరోనా బాధితులకు ఎంత కష్టమో!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా మహమ్మారి ప్రపంచాన్ని వణికిస్తోంది .భారత దేశంలో కరోనా దారుణ పరిస్థితులను సృష్టిస్తోంది.ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ , తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో ఆసుపత్రుల్లో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా తయారైంది.కరోనా బారిన పడిన రోగులు,కరోనాని ఎదుర్కోవడం కంటే,ఆస్పత్రులలో చేరిక కోసం పడుతున్న పాట్లు అన్నీ ఇన్ని కావు. కేవలం ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ అవ్వడం కోసం పెద్ద ఎత్తున పైరవీలు చేయాల్సి వస్తోంది. నిజంగా ఆసుపత్రులలో బెడ్ల కొరత ఉందా ? లేదా కృత్రిమ కొరతను సృష్టిస్తున్నారా అన్నది అలా ఉంచితే ఆసుపత్రుల ముందు అడ్మిషన్ల కోసం కరోనా బాధితుల అనుభవిస్తున్న నరక యాతన వర్ణనాతీతంగా మారింది.

English summary

The situation in hospitals in Andhra Pradesh and Telangana is getting worse. Just being admitted to the hospital is going to have to do with large-scale recommendations. Hellish suffering experienced by corona victims for admissions in front of hospitals.