Jinnah Tower Guntur: బీజేపీకి షాక్ ఇచ్చేలా అధికారుల ప్లాన్.. గుంటూరులోని జిన్నా టవర్ వివాదానికి ముగింపు?

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

గుంటూరు నగరంలో స్వాతంత్రానికి పూర్వం నిర్మించిన చారిత్రక జిన్నా టవర్ పేరు మార్చాలంటూ పట్టుబట్టిన బిజెపి, దానిని కూల్చివేస్తామని హెచ్చరికలు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత గుంటూరు జిన్నా టవర్ పై చెలరేగిన వివాదం నేపథ్యంలో జిన్నా టవర్ పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిన అధికారులు జిన్నా టవర్ చుట్టూ కంచెను ఏర్పాటు చేసి రక్షణ వలయాన్ని నిర్మించారు. ఇక తాజాగా జిల్లా అధికార యంత్రాంగం జిన్నా టవర్ విషయంలో అత్యంత సమర్థవంతంగా, మరో తెలివైన నిర్ణయం తీసుకుంది. స్థానిక నాయకత్వంతో పాటు అధికార యంత్రాంగం జిన్నా టవర్ జోలికి ఎవరూ రాకుండా ఉండేలా మాస్టర్ ప్లాన్ వేసింది.

English summary

The Guntur Jinnah Tower is painted with the national flag colors. It was also decided to hoist the national flag over the Jinnah Tower on the 3rd of this month. The move is expected to put an end to the Jinnah Tower controversy in Guntur.