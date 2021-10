ఘాటెక్కిన ఉల్లి ధరలు ...టాప్ లేపుతున్న టమోటా: కూరగాయలు ధరలు మరింత ప్రియం ..కారణమిదే !!

Andhra Pradesh

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూరగాయల ధరలు, ఉల్లి ధరలు ఒక్కసారిగా ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. గత వారం వరకు కాస్త ఫర్వాలేదు అనిపించిన ధరలు ,ఒకేసారి కొండెక్కి కూర్చున్నాయి. సామాన్యులకు షాక్ ఇస్తున్నాయి. కిలో ఉల్లి ధర 20 రూపాయల నుంచి 50 రూపాయలకు చేరుకున్న పరిస్థితి ఉంది. ఇక టమోటా ధరలు 60 రూపాయల పైమాటే .. ఈ ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం కూడా లేకపోలేదని సామాన్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

The price of onion has gone up from Rs 20 to Rs 50 per kg. Tomato prices are above Rs 60. Ordinary people are worried that these prices are likely to go up further.