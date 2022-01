ఏపీలో కాలికి జియో ట్యాగ్ ఉన్న పావురం కలకలం.. చైనా గూఢచర్యంపై అనుమానం

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రబ్బరు జియో ట్యాగ్ వేసిన ఓ పావురం కలకలం సృష్టించింది. ప్రకాశం జిల్లా చీమకుర్తిలో ఓ అపార్ట్మెంట్లో నాగరాజు అనే యువకుడు కాలికి జియో ట్యాగ్ ఉన్న పావురాన్ని గమనించాడు. పావురం కాలికి చైనా అక్షరాలతో రబ్బర్ ట్యాగ్ ఉన్నట్టుగా గుర్తించిన నాగరాజు అనుమానంతో స్థానిక వీఆర్వోకు పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. పావురం కాలికి రబ్బర్ ట్యాగ్ ఉండడం ఇప్పుడు స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

English summary

The pigeon with the geo tag on the leg in the AP was created tension. Nagraj, a young man, spotted a pigeon with a geo-tag on it's leg in an apartment in Cheemakurthi in Prakasam district and is investigating.