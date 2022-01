కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసమే, లోతైన అధ్యయనం చేశాం: ప్లానింగ్ సెక్రటరీ విజయ్ కుమార్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు పై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఆర్థికంగా అనేక ఇబ్బందులలో చిక్కుకొని విలవిలలాడుతున్న సమయంలో కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు అవసరమా అని కొందరు చర్చిస్తూ ఉంటే, పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం కొత్త జిల్లాలను ఏర్పాటు చేయడం ఉత్తమమని కొందరు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

Planning Secretary Vijay Kumar said the formation of new districts was for administrative convenience. Planning Secretary Vijay Kumar said an in-depth study has been done on this.