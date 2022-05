ఏపీ, తెలంగాణాలలో మారిన పొలిటికల్ ట్రెండ్: గతానికి భిన్నంగా.. ప్రజల్లో హాట్ డిస్కషన్!!

Andhra Pradesh

Dr Veena Srinivas

తెలుగు రాష్ట్రాలలో పొలిటికల్ ట్రెండ్ మారిందా? ఒకప్పుడు ఎన్నికలు వస్తేనే కనిపించే రాజకీయ పార్టీల నేతలు, ఇప్పుడు ఎన్నికలకు రెండేళ్ల ముందే ప్రజాక్షేత్రంలో కనిపిస్తున్నారా? ప్రత్యర్థి పార్టీలను టార్గెట్ చేస్తూ నిత్యం పోరాటం చేస్తున్నారా? ప్రజల మద్దతు కూడగట్టడానికి ఇప్పటి నుంచే ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నారా?అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

Andhra Pradesh and Telangana people are having a hot discussion on the changed political trend. It is being argued that leaders once appeared at elections, but now leaders have entered into the public and the trend has changed.