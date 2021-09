పోసాని కృష్ణ మురళి ఇంటిపై దాడి వైసీపీ పనే.. దాడి వెనుక ప్రశాంత్ కిషోర్ టీమ్ ఉందన్న జనసేన

Andhra Pradesh

పవన్ కళ్యాణ్ వర్సెస్ పోసాని కృష్ణ మురళి రగడ కొనసాగుతూనే ఉంది. సినీ నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి ఇంటిపై బుధవారం అర్ధరాత్రి ఇద్దరు వ్యక్తులు రాళ్లతో దాడి చేసిన ఘటన మరోమారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. నిన్న అర్ధరాత్రి సమయంలో పోసాని కృష్ణమురళి ఇంటిపై ఇద్దరు వ్యక్తులు ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్లి రాళ్ళు రువ్వినట్టు పోలీసులకు పోసాని కృష్ణ మురళి ఇంటి సూపర్ వైజర్ పురుషోత్తం ఫిర్యాదు చేశారు. హైదరాబాద్ లోని అమీర్ పేట ఎల్లారెడ్డి గుడాలోని పోసాని ఇంటి పైన రాళ్ల దాడి చేసిన ఘటనలో పోసాని కృష్ణ మురళి ఇంట్లో పని చేస్తున్న ఇద్దరికి ప్రమాదం తప్పిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Janasena alleges YCP attack on Posani Krishna Murali house. It is alleged that Prashant Kishor was behind the attack as part of YCP conspiracy on janasena.