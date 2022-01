స్వీట్ న్యూస్: కాకినాడ కాజాకు, మాడుగుల హల్వాకు అరుదైన గుర్తింపునిచ్చిన తపాలా శాఖ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

దక్షిణ భారతదేశంలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన కాకినాడ కాజా కు, మాడుగుల హల్వాకు అరుదైన గుర్తింపు లభించింది. వందేళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉన్న కాకినాడ కాజా కు అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు ఉంది. అటువంటి కాకినాడ కాజాను నేటి తరం గుర్తించడానికి ప్రత్యేక పోస్టల్ కవర్ ను తపాలా శాఖ విడుదల చేసింది. గతంలో కాకినాడ కాజా తో పోస్టల్ స్టాంపును విడుదల చేసింది. అరుదైన గౌరవాన్ని ఇచ్చి స్వీట్ న్యూస్ చెప్పింది తపాలా శాఖ.

English summary

Kakinada Kaja and madugula halwa are the most famous sweet in South India. The Postal department has released a special postal covers to identify the kakinada Kaja and madugula halwa