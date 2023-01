అక్కడి నుంచి గెలిస్తే మంత్రి పదవి ఖాయం?

విశాఖపట్నంలోని భీమిలీ నియోజకవర్గం నుంచి విజయం సాధిస్తే మంత్రి పదవి ఖాయమనే నమ్మకం రాజకీయ వర్గాల్లో నెలకొంది.

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో విజయం సాధించేందుకు వైసీపీ, తెలుగుదేశం హోరాహోరీగా పోరాడుతున్నాయి. ఎన్నికలకు ఇంకా ఏడాది సమయం ఉన్నప్పటికీ వ్యూహాలకు ఇప్పటి నుంచే పదును పెడుతున్నాయి. ఇరు పార్టీల్లోని కీలక నేతలు ఎక్కడినుంచైతే సులువుగా విజయం సాధిస్తామా? అంటూ నియోజకవర్గాల వేటలో మునిగిపోయారు. తమకు సీటు వస్తుందా? రాదా? అన్న అనుమానం ఉన్నవారు మాత్రం సైలెంటయ్యారు.

English summary

The belief that the minister's post is certain if he wins from Bhimili constituency in Visakhapatnam is increasing day by day in the political circles.