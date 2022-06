పవన్ కళ్యాణ్ కు రోజా సవాల్; లోకేష్ అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టలేరంటూ రోజా షాకింగ్ కామెంట్స్

Andhra Pradesh

ఏపీలో 10వ తరగతి పరీక్షల ఫలితాలపై రచ్చ కొనసాగుతున్న నేపధ్యంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు మరోమారు మాటల యుద్ధానికి తెరతీశాయి. ఒకరిని మించి ఒకరు సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్ళతో రాజకీయ వేడి పుట్టిస్తున్నారు. తాజాగా ఏపీ మంత్రి రోజా సెల్వమణి పవన్ కళ్యాణ్, లోకేష్, చంద్రబాబులపై విరుచుకు పడ్డారు. రోజా ఈ రోజు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. శనివారం ఉదయం శ్రీవారిని దర్శించుకున్న తర్వాత రోజా మీడియాతో మాట్లాడారు. ఏపీలో రాజకీయ పరిణామాలపై రోజా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. చంద్రబాబును, లోకేష్ ను తూర్పారబట్టిన రోజా పవన్ కళ్యాణ్ పైనా నిప్పులు చెరిగారు.

కోనసీమ క్రాప్ హాలిడే వైసీపీ విధానాలవల్లే; వైసీపీనాయకుల చౌకబారు వ్యాఖ్యలపైనా పవన్ కళ్యాణ్ ఫైర్

Minister Roja challenged Pawan Kalyan to take the last TDP manifesto and YCP manifesto to the people. Roja made shocking comments that Lokesh could not step into the assembly.