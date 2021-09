భార్యపై అనుమానంతో ఆమె కాలు, చెయ్యి నరికేసిన భర్త ఆపై .. కడప జిల్లాలో ఓ భర్త శాడిజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

నిత్యం చోటుచేసుకుంటున్న అనేక సంఘటనలు మనం నాగరిక సమాజంలో ఉన్నామా? ఆటవిక రాజ్యంలో ఉన్నామా అన్న అనుమానాలకు కారణమవుతున్నాయి. ఎక్కడో ఒక చోట అందరూ షాక్ అయ్యేలా జరుగుతున్న అమానుష ఘటనలు అందుకు అద్దం పడుతున్నాయి. మొన్నటికి మొన్న మగబిడ్డను కనలేదని ఓ భర్త భార్యపై సలసలకాగే వేడి నీళ్ళు పోసిన ఘటన ఇంకా ఎవరూ మర్చిపోలేదు. ఇప్పుడు తాజాగా ఓ భర్త భార్యపై అనుమానంతో ఆమె కాలు, చెయ్యి నరికేశాడు.

English summary

In BN Tanda, Chakrayapeta Mandal, Kadapa district, the husband always got into a fight with his wife on suspicion. In a flash, he attacked his wife with a machete and chopped off her leg and hand. And then he fled. Relatives rushed the injured wife to hospital.