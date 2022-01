Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

పిఆర్సి విషయంలో ఉద్యోగులతో చర్చలు జరపడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని ఏపీ ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి వెల్లడించారు. ఉద్యోగులతో చర్చల కోసం తాము ఎదురు చూశామని, ఉద్యోగులు తమకు శత్రువులు కాదని ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఎక్కడో కూర్చుని మాట్లాడితే సమస్యకు పరిష్కారం రాదని ఆయన తెలిపారు.

English summary

AP government adviser Sajjala Ramakrishnareddy said they were ready to hold talks with employees on the PRC issue.Sajjala said they were looking forward to talks with employees and that employees were not their enemies