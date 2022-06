నరసరావుపేటలో ఉద్రిక్తత: జల్లయ్య అంత్యక్రియలకు టీడీపీ నాయకులు, అడ్డుకుంటున్న పోలీసులు

Andhra Pradesh

పల్నాడు జిల్లాలోని నరసరావుపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితి చోటుచేసుకుంది. శుక్రవారం నాడు టిడిపి కార్యకర్త జల్లయ్య పై ప్రత్యర్థులు మారణాయుధాలతో దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో తీవ్ర గాయాలపాలైన జల్లయ్య ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు వదిలాడు. ఇక ప్రత్యర్థుల దాడిలో మరణించిన జల్లయ్య అంత్యక్రియల నేపథ్యంలో నరసరావుపేటలో ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది.

English summary

Tensions were high in Narasaraopet. Police are blocking an attempt by TDP leaders to attend the funeral of TDP activist Jallaiah. Arrests and house arrests are being made.