రణరంగంగా రేణిగుంట: విద్యుత్ చార్జీలపై నిరసన ర్యాలీలో టీడీపీ వైసీపీ కార్యకర్తల రాళ్ళ దాడి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెరిగిన విద్యుత్ ఛార్జీలను నిరసిస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలుచోట్ల ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అయితే చిత్తూరు జిల్లా రేణిగుంటలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో విద్యుత్ ఛార్జీలను నిరసిస్తూ సాగిన ఆందోళన కార్యక్రమం ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు కారణమైంది. రేణిగుంటలో తెలుగుదేశం పార్టీ నిరసన కార్యక్రమం రణరంగంగా మారింది. టిడిపి నేత బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి తిరుపతి, పార్లమెంటు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి నరసింహ యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో రేణిగుంట అంబేద్కర్ విగ్రహం నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ర్యాలీలో టీడీపీ వైసీపీ శ్రేణుల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది.

English summary

In Renigunta, Chittoor district, an agitation program led by the Telugu Desam Party to protest against electricity tariffs caused tension. Clashes broke out between the TDP and YCP ranks at the rally. They pelted each other with stones.