జగన్ సర్కార్ పై పోరులో గేరు మార్చిన టీడీపీ.. అన్ని డైరెక్షన్లలో చంద్రబాబు వ్యూహాత్మక దాడి !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార వైసీపీ పై పోరాటం తెలుగుదేశం పార్టీ గేరు మార్చుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఒకపక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం సాగిస్తూనే, మరోపక్క రైతు పోరాటానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇప్పటికే ఏపీలో మహిళలపై పెరుగుతున్న దాడులు, అఘాయిత్యాలు వంటి ఘటనలపై జగన్ సర్కార్ పై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తోంది. మరోవైపు విపరీతంగా పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ సిలిండర్ ధరల నియంత్రణకు ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెస్తోంది. ఇంకోవైపు ఏపీలో దళితులపై, ముస్లిం మైనారిటీలపై, బీసీలపై జరుగుతున్న దాడులపై ప్రభుత్వ పాలనను ప్రశ్నిస్తోంది.

English summary

TDP changed the gear against the fight on ruling YCP in AP. while fighting over public issues, on the other hand, the farmers struggle has begun. Already in the AP, TDP is fighting on a large scale to bring pressure on the Jagan government over incidents such as increasing attacks on women . On the other hand, the government is under pressure to control the skyrocketing petrol, diesel and gas cylinder prices. The AP, on the other hand, is questioning the government's rule on attacks on Dalits, Muslim minorities and BCs. now tdp focusing the farmers problems. chandrababu plan to target the ysrcp for the next elections.