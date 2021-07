రోడ్ల దుస్థితిపై టీడీపీ వార్ .. చింతమనేనిని అడ్డుకున్న పోలీసులు, దేవినేని ఉమా, గద్దె రామ్మోహన్ అరెస్ట్

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రోడ్ల పరిస్థితి మరీ అధ్వానంగా తయారైంది. ఇక ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలతో రోడ్ల పరిస్థితి ధైర్యంగా మరి వాహనచోదకులకు చుక్కలు చూపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్రంలోని రోడ్లకు మరమ్మతులు చేయించాలని ఆందోళన కార్యక్రమాలను చేపట్టింది. ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక జిల్లాలలో టిడిపి ఆందోళనలో భాగంగా చెరువులుగా మారిన రోడ్లపై నాట్లు వేస్తూ, వలలతో చేపలు పడుతూ టిడిపి నేతలు నిరసన తెలియజేస్తున్నారు. టిడిపి నేతలు జగనన్న గుంతల పథకం అంటూ రాష్ట్రంలోని రోడ్లపై సెటైర్లు వేస్తున్నారు.

TDP leaders have staged protest against the worst condition of roads in AP. Chintamaneni Prabhakar, a former MLA from Dendulur constituency, expressed his displeasure over the derelict roads. Prabhakar, a former MLA, tried to fill the potholes with mud, and police stopped him in Bapiraju Goodam in Pedavegi zone. Police arrested Devineni Uma and Gadde Rammohan for portesting about road condition in Krishna district.