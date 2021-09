చంద్రబాబు ఇంటిని ముట్టడించిన వైసీపీ ; రాళ్ళ దాడి, లాఠీ చార్జ్ తో ఉద్రిక్తత : అయ్యన్న వ్యాఖ్యల చిచ్చు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార వైసీపీ పార్టీ నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కాస్త, భౌతిక దాడుల దాక వెళ్ళింది. ఏకంగా చంద్రబాబు ఇంటిని ముట్టడించడానికి వైసీపీ నేతలు ప్రయత్నించడం, వైసీపీ ఎమ్మెల్యే జోగి రమేష్ , టిడిపి మాజీ ఎమ్మెల్సీ బుద్దా వెంకన్నల మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకోవడంతో ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. అయ్యన్నపాత్రుడు చేసిన వ్యాఖ్యల రచ్చ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారి ఉద్రిక్తతకు కారణమైంది .భౌతికంగా దాడులు చేసుకునే దాకా వెళ్ళింది.

పల్నాటి పులి కోడెల.. జగన్ వేధింపులతోనే బలి, రెండో వర్ధంతి నాడు లోకేష్ తో పాటు టీడీపీ నేతల ఆక్రోశం

English summary

Tension escalated at TDP chief Chandrababu Naidu's residence after YSRCP leaders tried to siege his residence. A scuffle took place between TDP and YSRCP activists. Pedana MLA Joghi Ramesh lashed out at Ayyannapatrudu comments against CM YS Jagan .