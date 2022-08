రాజోలులో ఒకే కాన్పులో ముగ్గురు కవలపిల్లలు.. అంతా బాగానే ఉన్నా బాధ ఏంటంటే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఒకే కాన్పులో ముగ్గురు శిశువులు జన్మించిన అరుదైన ఘటన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని డాక్టర్.బి.ఆర్.అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాజోలులో చోటుచేసుకుంది. ఒ తల్లి నవమాసాలు ముగ్గురు బిడ్డలను మోసి వారికి జన్మనిచ్చింది. ఇక ఈ ముగ్గురు కవలపిల్లలు పుట్టిన అరుదైన ఘటన వారి కుటుంబంలో సంతోషాన్ని, అంతే బాధను మిశ్రమంగా కలిగించింది.

English summary

Three twins were born in a delivery took place in Razole. Even everything is fine, the father says that it has burden to grow three girl child, he expected at least one of them had been a boy.