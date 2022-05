చెల్లికి న్యాయం కోసం ఏపీ నుండి ఢిల్లీకి ఎడ్లబండిపై ప్రయాణం; తల్లితో కలిసి ఓ అన్న పోరాటం!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఓ చెల్లెలు పడుతున్న కష్టాలను చూడలేక ఓ అన్న తీసుకున్న నిర్ణయం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. అత్తింటి వేధింపులు భరించలేక పుట్టింటికి వచ్చిన చెల్లెల్ని చూసి కుమిలిపోయిన ఓ అన్న పోరాటానికి సిద్ధమైన తీరు అందర్నీ ఆలోచించేలా చేస్తోంది. ఎడ్లబండిపై కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దేశ రాజధాని ఢిల్లీకి వెళ్లి అక్కడ సుప్రీంకోర్టులో, మానవ హక్కుల కమిషన్ లో తన చెల్లి కోసం న్యాయ పోరాటం చేయాలని నిర్ణయించుకున్న అన్న ఎడ్లబండిపై రాష్ట్రాలను దాటుతూ ప్రయాణం సాగిస్తున్నాడు. తన చెల్లి కి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాడు.

English summary

Seeing the plight of the younger sister in mother in law's house, a brother going to delhi for justice from muppalla village of NTR district . He started his journey with his mother with bullok cart. He decided to went to the Supreme Court, complain to the Human Rights Commission.