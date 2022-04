చంద్రబాబు అండ్ బ్యాచ్ చేసిన పనికి సమన్లు ఇవ్వకుంటే చప్పట్లు కొడతామా? వాసిరెడ్డి పద్మ ఫైర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మానసిక వికలాంగురాలిపై జరిగిన అత్యాచార ఘటన అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధానికి తెరతీసింది. ఇక తాజాగా రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్ పర్సన్ వాసిరెడ్డి పద్మ, టిడిపి నేత బోండా ఉమ, చంద్రబాబుపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. విచారణకు హాజరు కాకుండా తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని, కచ్చితంగా కమీషన్ ముందు హాజరు కావాలని వెల్లడించారు.

English summary

AP Women commission chair person Vasireddy Padma slams bonda uma on his comments and said that Chandrababu and Bonda Uma should appear before the commission.