వైద్యారోగ్య శాఖా మంత్రిగా.. తొలిరోజే ఏపీలో మెడికల్ కాలేజీలపై శుభవార్త చెప్పిన విడదల రజిని

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తాజాగా జరిగిన మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణలో మంత్రిగా స్థానం దక్కించుకున్న విడదల రజిని సోమవారం నాడు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలను స్వీకరించారు. కుటుంబంతో కలిసి సచివాలయంలోని తన చాంబర్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన విడదల రజిని మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలి నాడే గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు.

English summary

Vidadala Rajini taken charge as medical and health minister. Minister Vidadala Rajini said the good news on Medical Colleges in AP. On the first day as minister She said construction of 16 medical colleges in the state would begin soon.