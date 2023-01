సంక్రాంతి పండుగ ఎప్పుడు? జనవరి 14నా.. 15నా? గందరగోళం.. క్లారిటీ ఇదే!!

Andhra Pradesh

Makar Sankranti 2023 : తెలుగు వాళ్ళు అత్యంత ఘనంగా జరుపుకునే పండుగ సంక్రాంతి పండుగ. అచ్చనైన తెలుగుదనానికి ప్రతీకగా నిలిచే పండుగ సంక్రాంతి. సంక్రాంతి పండగ అనగానే మనకందరికీ గుర్తొచ్చేవి ముత్యాల ముగ్గులు, ముంగిట గొబ్బిళ్లు, హరిదాసుల పాటలు, బసవన్నల ఆటలు, ప్రతి ఇంట్లోనూ చేసే పిండి వంటలు, సందడి చేసే బంధువులు. అటువంటి సంక్రాంతి పండుగ దగ్గరకు వస్తున్న సమయంలో పండుగ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి అన్నదానిపై అందరిలోనూ కన్ఫ్యూజన్ మొదలైంది.

There is a confusion about when to celebrate Sankranti this year. Telugu states people are discussing whether to celebrate on January 14th or 15th. But pandits say that Sankranti should be celebrated on January 15.