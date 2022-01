Year Ender 2021 : జగన్ కు కొత్త ఏడాదిలో సవాళ్లివే- పార్టీ, ప్రభుత్వం, ప్రత్యర్ధుల వారీగా

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నరేళ్లు పూర్తయింది. మరో రెండున్నరేళ్లలో సార్వత్రిక ఎన్నికలు ఉన్నాయి. మరో ఏడాది గడిస్తే ఎన్నికల వాతావరణం మొదలు కావడం ఖాయం. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది ప్రభుత్వ, అధికార పార్టీ అధినేతగా ఉన్న సీఎం జగన్ కు కొత్త సవాళ్లు విసిరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది సవాళ్లను విజయవంతంగా అధిగమించగలిగితే మాత్రం వచ్చే ఎన్నికల నాటికి సీఎం జగన్ మరోసారి విజయవంతమైన నేతగా నిరూపించుకునే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి.

English summary

andhrapradesh chief minister ys jagan has to face new challenges from opposition, with in the party and others in new year.