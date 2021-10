వైసీపీ అసంతృప్తుల టార్గెట్ సజ్జల -ఆల్ రౌండర్ ఆరోపణలు-వారధి నుంచి విరోధి వరకూ..

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన కొత్తలో సీఎం జగన్ తర్వాత ప్రభుత్వంలో నంబర్ టూ ఎవరనే చర్చ ఎక్కువగా సాగేది. దీనికి సమాధానం రావడానికి ఎంతో కాలం పట్టలేదు. అంతవరకూ జగన్ తర్వాత నంబర్ టూగా వైసీపీ కీలక ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి ఉంటారని భావించిన వారికి ప్రభుత్వ సలహాదారుగా నియమితులైన సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి దూకుడు చూసే సరికి నంబర్ టూ ఎవరనే దానిపై అనుమానపు మేఘాలన్నీ తొలగిపోయాయి. దీంతో ఇప్పుడు సీఎం జగన్ ను కలవాలనుకునే ఎవరైనా సజ్జలతోనే మాట్లాడాలనేంతగా పరిస్ధితి మారిపోయింది.

English summary

ysrcp government advisor sajjala ramakrishna reddy become target for ysrcp dissidents for his all rounder role in govt as well as in party.