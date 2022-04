కోస్తాప్రజల వల్లే హైదరాబాద్ అభివృద్ధి; కేటీఆర్ కు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు కౌంటర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి చెందిందని చెబుతూ పక్క రాష్ట్రంలోని పరిస్థితులను గురించి షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. హైదరాబాద్ బెస్ట్ సిటీ అని చెబుతూనే పక్క రాష్ట్రంలో కరెంటు, నీళ్లు కూడా సరిగా లేవని మిత్రుడు చెప్పారని పేర్కొన్నారు. పక్క రాష్ట్రంలో రోడ్లన్నీ ధ్వంసమై ఉన్నాయంటూ మంత్రి కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. పక్క రాష్ట్రంలో పరిస్థితి అధ్వానంగానూ అన్యాయంగానూ ఉందని మంత్రి కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు రివర్స్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.

English summary

Malladi Vishnu reverse attack on KTR comments said that Hyderabad was developed by the coastal people and that the TRS leaders had no right to talk about the AP.