కేంద్రంతో బంధం-ప్రత్యర్ధుల దూరం-వైసీపీ, టీడీపీ ఇద్దరి ప్లాన్ ఇదే-కేంద్రం మొగ్గు ఎటో ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో అధికార విపక్షాలైన వైసీపీ, టీడీపీ మధ్య సాగుతున్న రాజకీయ క్రీడ పతాక స్ధాయికి చేరుకుంటోంది. కేంద్రంతో బలమైన బంధం లేకపోతే ఎన్నికల్లో గెలవలేమనే భయాలు ఇరు పార్టీల్ని వెంటాడుతోంది. దీంతో ఏపీలో సాగుతున్న రాజకీయ క్రీడలోకి కేంద్రంలో అధికార బీజేపీని లాగేందుకు ఇరు పార్టీలు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే గతంలో ఎప్పుడో చంద్రబాబు హయాంలో అమిత్ షా కాన్వాయ్ పై తిరుపతిలో జరిగిన దాడిని వైసీపీ తెరపైకి తెస్తోంది. అలాగే రాష్ట్రపతి పాలనకు డిమాండ్ చేయడం ద్వారా బీజేపీ, వైసీపీ మధ్య దూరం పెంచేందుకు టీడీపీ ప్రయత్నిస్తోంది.

English summary

as political war between ysrcp and tdp continue in andhrapradesh, both parties plans to maintain good relations with bjp and distance their opponents from central govt.