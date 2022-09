Viral Video: వెడ్డింగ్ కార్డే కదా అని అనుకోకండి.. దాంట్లో కోట్లున్నాయి..!

Bengaluru

దేశంలో డ్రగ్స్ విచ్చలవిడిగా దొరుకుతున్నాయి. పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా.. ఏదో ఒక దారిలో స్మగ్లర్లు డ్రాగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నారు. రోజుకో పద్ధతిలో మాదకద్రవ్యాలను సరఫరా చేస్తూ పోలీసులకు సవాల్ విసురుతున్నారు. అప్పట్లో ఓ వ్యక్తి వీడొక్కడే సినిమాలో డ్రగ్స్ ను రవాణా చేసినట్లు చేసి పోలీసులకు దొరికిపోయాడు.

In Bengaluru, a girl was caught by the police while supplying drugs in her wedding card. This video is going viral on social media.