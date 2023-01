Lady: విదేశాల్లో ఉద్యోగం, కువైట్ లో పిల్లల తల్లిని ఎన్ని కక్షలకు అమ్మేశాడంటే ?, ఏజెంట్ ల దందాతో!

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/ కొడుగు: విదేశాల్లో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని ఓ మహిళను కువైట్ దేశానికి అమ్మేసిన షాకింగ్ నెట్‌వర్క్ దందా ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. కర్ణాటకలోని కొడగు జిల్లా విరాజ్‌పేట్ తాలూకాలోని కరాడిగోడ్ గ్రామానికి చెందిన చిక్కి అలియాస్ చిక్కమ్మ అనే మహిళ కుమార్తె పార్వతి (35) అనే మహిళను కువైట్ లో అమ్మేయడంతో ఆమె ప్రస్తుతం ఆదేశంలో కష్టాల్లో ఉందని వెలుగు చూసింది.

ఇద్దరు పిల్లల ఉన్న పార్వతి ఆమె భర్తకు దూరం అయ్యింది. విదేశాల్లో 30 వేల జీతం ఇస్తానని ఊటీలోని హనీఫ్ అనే ప్రైవేట్ ఏజెంట్ పార్వతికి మాయమాటలు చెప్పి కువైట్ పిలుచుకుని వెళ్లి తరువాత ఆమెను అక్కడ ఓ గ్యాంగ్ కు కొన్ని లక్షల రూపాయలకు విక్రయించినట్లు వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది. పార్వతిని కువైట్ లో అమ్మేసిన నిందితుల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

Wife: బిగ్ షాట్ భార్య, భర్త ఫ్రెండ్ తో రొమాన్స్, భర్త హత్యకు ఆన్ లైన్ లో ఏం ఆర్డర్ చేసిందంటే, కిల్ కిలాడి!

English summary

Bengaluru: An agent who sold a lady in Kuwait called with a visitor's visa saying that he would be given a job abroad