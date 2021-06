Coronavirus: కర్ణాటకలో లాక్ డౌన్ పొడగింపు, ఐటీ హబ్ లో భారీ మార్పులు, వీకెండ్ లో, సీఎం !

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: కర్ణాటక మహమ్మారి దెబ్బతో మరోసారి కర్ణాటకలో లాక్ డౌన్ పొడగించారు. ఐటీ హబ్ బెంగళూరు నగరంతో సహ పలు జిల్లాల్లో లాక్ డౌన్ నియమాల్లో కొన్ని నియమాలు సడలించారు. కరోనా వైరస్ భరతనాట్యం చేస్తున్న 11 జిల్లాల్లో లాక్ డౌన్ లో ఎలాంటి మార్పులు లేవని, ఇప్పుడు ఉన్న నియమాలు కచ్చితంగా పాటించాలని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి బీఎస్ యడియూరప్ప అన్నారు. జూన్ 14వ తేదీ లాక్ డౌన్ ముగిసిపోతుందని బావిస్తున్న కొందరికి సీఎం బీఎస్. యడియూరప్ప ఇచ్చిన క్లారిటీతో నెత్తిన పిడుగు పడినట్లు అయ్యింది. జూన్ 14వ తేదీన లాక్ డౌన్ ముగుస్తుందని అనుకున్న పలువురు వ్యాపారు డీలాపడిపోయారు.

Wife: అప్పు తీర్చడానికి ఫ్రెండ్స్ తో భార్యను రేప్ చేయించిన భర్త, సీ విటమిన్ మాత్ర అని నిద్రమాత్రలు !

English summary

Locklown: Chief Minister B.S. Yediyurappa has taken a decision. The lockdown will continue until the 21st of June, with some relaxations in the lockdown guidelines that should end on June 14th.