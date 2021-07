Karnataka Next CM : సీఎం పదవి ఫ్రంట్ రేసులో ఆ ఇద్దరు... బ్రాహ్మణ నేతకే బీజేపీ పట్టం కట్టబోతుందా?

Bengaluru

oi-Srinivas Mittapalli

కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా యడియూరప్ప రాజీనామా నేపథ్యంలో తదుపరి సీఎం ఎవరన్నది హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. యడియూరప్ప సామాజికవర్గమైన లింగాయత్‌ నుంచే మరోసారి సీఎంను ఎంపిక చేస్తారా... లేక ఇతర వర్గాలకు అవకాశం ఇస్తారా అన్న చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పటికైతే అధిష్ఠానం నుంచి ఎటువంటి ప్రకటన లేనప్పటికీ పలువురి పేర్లు మాత్రం తెర పైకి వస్తున్నాయి.అధిష్ఠానం 8 మంది పేర్లతో ఇప్పటికే జాబితా సిద్ధం చేసిందని... అందులో ఒకరిని సీఎంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు బ్రాహ్మణ వర్గానికి చెందిన నేతకు ఈసారి ముఖ్యమంత్రి పదవిని కట్టబెట్టవచ్చునన్న వాదన కూడా వినిపిస్తోంది.

English summary

Karnataka Next Chief Minister-There is speculation that there are mainly two names in the front row in the Karnataka CM race. One of them is Union Minister Prahlad Joshi and the other is BJP National General Secretary CT Ravi. Prahlad Joshi belongs to the Brahmin community. If he is appointed, this will be the first time since 1988 a chance to that community. CT Ravi is belongs to Vokkaliga community.