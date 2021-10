రజనీకాంత్ కు సర్జరీ .. కోలుకుంటున్న తలైవా.. త్వరలో డిశ్చార్జ్ చేస్తామన్న కావేరీ ఆస్పత్రి వైద్యులు

Chennai

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రముఖ నటుడు, తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ గురువారం సాయంత్రం స్వల్ప అస్వస్థతకు గురై చెన్నైలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేరిన విషయం తెలిసిందే. గురువారం సాయంత్రం చెన్నైలోని ఓ ప్రముఖ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో రజనీకాంత్ చేరడంతో ఒక్కసారిగా ఆయన అభిమానులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. రెండు రోజుల క్రితమే ఢిల్లీ నుండి వచ్చిన రజినీకాంత్ గురువారం సాయంత్రం చెన్నైలోని కావేరి ఆస్పత్రిలో చేరారు. అయితే ఆయనకు శుక్రవారం శస్త్రచికిత్స నిర్వహించారు.

English summary

Superstar Rajinikanth underwent a Carotid Artery revascularisation procedure on Friday and he is “recovering well,” a statement from the Kauvery Hospital. He is likely to be discharged from the hospital in a few days.