health tips: మాంసాహారం బాగా తింటున్నారా? మధుమేహం వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత ఎక్కువంటే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

డయాబెటిస్ ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న అతిపెద్ద సమస్య. ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా డయాబెటిస్ బాధితులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నారు. మన జీవనశైలి, సరైన ఆహార అలవాట్లు లేకపోవడం, విపరీతమైన ఒత్తిడి తో కూడిన ఉద్యోగ, వ్యాపారాలు చాలామందిని డయాబెటిస్ బారిన పడేలా చేస్తున్నాయి. ఇక డయాబెటిస్ బారిన పడుతున్న వారిలో ఎక్కువగా మాంసాహారం తీసుకునే వారే ఉంటున్నట్టు ఇటీవల ఒక యూనివర్సిటీ పరిశోధన నిరూపించింది.

English summary

Research has shown that meat can cause diabetes. Studies have shown that non-vegetarians have a higher risk of diabetes than vegetarians. So be alert about meat.