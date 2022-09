health tips: విపరీతమైన నరాల నొప్పులా? కారణాలివే.. ఉపశమనానికి ఇంటి చిట్కాలివే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఇటీవల కాలంలో టెక్నాలజీతో పాటు పరుగులు తీస్తున్న నేటి తరుణంలో, రోగాలు కూడా అదే స్థాయిలో జనాలని ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. కంప్యూటర్ ముందు పని పెరిగిపోయిన తరుణంలో, మెదడుపై విపరీతమైన భారం పడడంతో తీవ్రమైన నరాల నొప్పులతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి లేకపోవడం, వ్యాయామం లేకపోవడం, పౌష్టికాహారం తీసుకోకపోవడంతో నరాల సమస్యలు ఇప్పుడు జనాలను విపరీతంగా బాధిస్తున్నాయి.

English summary

Due to lack of healthy lifestyle, lack of exercise, and lack of nutritious food, neurological problems are now affecting people. They have some home remedies to relieve nerve pain