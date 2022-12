health tips: ఆరోగ్యం కోసం పంచవర్షప్రణాళిక అవసరం లేదు; ఈ పంచసూత్రాలు పాటిస్తే చాలు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఆరోగ్యం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు. ఎవరు ఏది చెబితే ఆ విధానాన్ని పాటిస్తూ ఉంటారు. డైటింగ్ ల పేరుతో ఆరోగ్యాన్ని ఇబ్బందుల్లోకి నెడుతూ ఉంటారు. అసలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఏం చేయకూడదు? వంటి విషయాలను ఈరోజు తెలుసుకుందాం.

English summary

Health does not require a big plan. Exercise, drinking enough water, eating nutritious food, getting 8 hours of sleep and being stress-free are all you need to do.