health tips: విపరీతమైన మోకాలి నొప్పి వేధిస్తుందా? నడవలేకపోతున్నారా? అయితే ఈ పని చెయ్యండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas



చాలామంది విపరీతమైన మోకాళ్ల నొప్పులతో బాధపడుతూ ఉంటారు. ఏ పని చేయాలన్నా మోకాలు సహకరించకపోవడంతో నరకాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. నడవాలన్నా, మెట్లు ఎక్కాలి అన్నా, పరిగెత్తాలి అన్నా, పని చేయాలన్నా మోకాలు నొప్పి ఎక్కువగా ఉన్నవారు తీవ్ర ఇబ్బంది అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఇక మోకాలు నొప్పి బాధ పడలేక ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగే వారు అనేక మంది ఉన్నారు. అయితే ఆర్థరైటిస్ కారణంగా మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

English summary

Suffering from severe knee pain? Can't walk? But do simple exercises as per doctor's advice without troubling the knee. Regular exercise can provide a lot of relief from knee pain.