గుంటూరు జీజీహెచ్ కు రూ.20కోట్ల విలువైన తన మొత్తం ఆస్తిని దానం చేసిన వైద్యురాలు!!

Guntur

oi-Dr Veena Srinivas

ఇది ఒక మహిళ కథ.. తన యావదాస్తిని గుంటూరు జిజిహెచ్ ఆస్పత్రికి విరాళంగా ఇచ్చి తన ఔదార్యాన్ని చాటుకున్న ఓ మహిళా వైద్యురాలి కథ. స్వప్రయోజనాలకే పెద్ద పీట వేస్తూ, వైద్యం పేరుతో పేద మధ్య తరగతి ప్రజలను దోపిడీ చేస్తున్న వైద్యులు ఉన్న నేటి రోజుల్లో, వైద్యురాలిగా తాను సంపాదించిన మొత్తం ఆస్తిని గుంటూరు జిజిహెచ్ కు దానం చేసి వార్తల్లో నిలిచారు అమెరికాలో స్థిరపడిన గుంటూరుకు చెందిన వైద్యురాలు డాక్టర్ ఉమా గవిని.

English summary

The doctor who donated her entire property worth 20 crores to Guntur GGH, did not keep anything for herself. Dr. Uma Gavini's generosity is widely appreciated.