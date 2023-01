న్యాయమూర్తి తిరస్కరణ... ఉయ్యూరు శ్రీనివాస్ విడుదల

Guntur

oi-Garikapati Rajesh

గుంటూరు చంద్రన్న సంక్రాంతి కానులక పంపిణీ సందర్భంగా చోటుచేసుకున్న తొక్కిసలాటకు సంబంధించిన నిర్వాహకుడు ఉయ్యూరు శ్రీనివాస్ ను అరెస్ట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ముగ్గురు మహిళలు మృతి చెందడంతో అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు. గుంటూరులో సుదీర్ఘ విచారణ తర్వాత రాత్రి 11.45 గంటల సమయంలో ఎక్సైజ్ కోర్టు న్యాయమూర్తి స్పందన ఇంటివద్ద పోలీసులు హాజరుపరిచారు. శ్రీనివాస్ రిమాండ్ ను కోర్టు తిరస్కరించింది. దీంతో అర్థరాత్రి ఒంటిగంట సమయంలో ఆయన్ను విడుదల చేశారు.

English summary

It is known that Uyyuru Srinivas, the organizer of the stampede that took place during the distribution of Guntur Chandranna Sankranti Kanulaka, was arrested.