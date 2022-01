ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన మహిళను కాపాడి మానవత్వం చాటుకున్న గుంటూరు తూర్పు ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా

Guntur

oi-Dr Veena Srinivas

గుంటూరు తూర్పు ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిన ఓ మహిళను కాపాడి మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు. ఆ మహిళకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి, ఆత్మహత్యాయత్నం విరమించుకోవాలని, వచ్చిన సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఆ మహిళ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

English summary

Guntur East MLA Mustafa rescued a woman who tried to committ suicide and expressed her humanity. He gave counseling to the woman and promised to stop the suicide attempt and solve the woman problems.