15660 డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్లు.. మంత్రి కేటీఆర్ ట్వీట్, వావ్ అని నెటిజన్ల రియాక్షన్

Hyderabad

oi-Shashidhar S

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన డబుల్ బెడ్ రూం పథకం కొనసాగుతోంది. పేదలకు ప్రభుత్వమే రెండు పడక గదుల ఇళ్లను నిర్మించి ఇస్తోంది. ఈ స్కీంపై విమర్శలు వచ్చినా.. చాలా చోట్ల నిర్మాణాలు పూర్తి కావస్తున్నాయి. ఆ ఇళ్లు అపార్ట్ మెంట్ల తలపిస్తున్నాయి. సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఓకేచోట 15 వేల పై చిలుకు ఇళ్లను నిర్మించారు. దీనికి సంబంధించి ఫోటోలను మంత్రి కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు.

పేదలకు ఆవాసం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం రెండు పడకగదుల ఇళ్లను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తోంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ ఇళ్లను అపార్ట్‌మెంట్లుగా నిర్మిస్తుండటం చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ కోవలో సంగారెడ్డి జిల్లా కొల్లూరులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒకే చోట 15,660 రెండు పడక గదుల ఇళ్లను నిర్మించింది. వీటికి సంబంధించిన డ్రోన్‌ చిత్రాలను మంత్రి కేటీఆర్ ట్విటర్‌ వేదికగా పంచుకున్నారు. ఆ ఇళ్ల ఫోటోలు చాలా ముచ్చటగా కనిపించాయి.

Another beautiful sighting from the sky was the largest #DignityHousing 2BHK project at Kollur in Sangareddy district



Has shaped up beautifully 15,660 units In a single location. Keen on getting this inaugurated by Hon’ble CM #KCR Garu at the earliest 😊#TrailblazerTelangana pic.twitter.com/bbEDSQ0eE6