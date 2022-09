ట్యాంక్ బండ్ పై భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవసమితి బైక్ ర్యాలీని అడ్డుకున్న పోలీసులు.. ఉద్రిక్తత!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్ : గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా హైదరాబాద్ నగరంలో గణేష్ నిమజ్జనోత్సవం ప్రభుత్వానికి, బీజేపీ నేతలకు మధ్య వార్ కు తెర తీసింది. గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలను ప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహించడం లేదని, ఇప్పటివరకు నిమజ్జనోత్సవానికి కావలసిన ఏర్పాట్లను చేయడం లేదని బీజేపీ తో పాటు హిందూ సంఘాల నాయకులు, గణేష్ ఉత్సవ సమితి నిర్వాహకులు తెలంగాణ సర్కారుపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు.

English summary

There was tension around the Tank Bund as the Bhagyanagar Ganesh Utsav Samiti's bike rally for ganesh immersion arrangements was blocked by the police. The organizers of the Ganesh Utsava Samiti protested against trs govt the police arrested them.