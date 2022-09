ఎమ్మెల్సీ కవితకు ఈడీ షాక్.. ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణంలో ఆమె సన్నిహితుల ఇళ్లల్లో సోదాలు?

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ లో సోదాలు నిర్వహిస్తున్న ఈడి దూకుడు పెంచింది. దేశ వ్యాప్తంగా 30 చోట్ల దాడులు కొనసాగిస్తున్న ఈడీ హైదరాబాద్ లో ఆరు చోట్ల తనిఖీలను చేపట్టింది. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కుమార్తె ఎమ్మెల్సీ కవితకు షాక్ ఇచ్చిన ఈడీ అధికారులు ఆమె సన్నిహితుల ఇళ్లలో సోదాలు చేపట్టారు.

English summary

ED gave shock to MLC Kavita. Searches are going on at the houses of her close aides in the Delhi liquor scam. With this, whose name will come out in this case arouses interest in the political circles.