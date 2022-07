బీజేపీ పండుగకు కేసీఆర్ సంబరాలు సిగ్గుచేటు; కేసీఆర్ సర్కారును బొందపెట్టడం ఖాయం: ఈటల రాజేందర్

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై బిజెపి ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు.పెరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో విజయ సంకల్ప సభ ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పై నిప్పులు చెరిగారు . టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఆరిపోయే దీపం అని ఇప్పటికే పేర్కొన్న ఈటల రాజేందర్ తెలంగాణలోనే కెసిఆర్ కు దిక్కులేదని, అలాంటప్పుడు దేశ్ కి నేత ఎలా అవుతాడు అంటూ ఎద్దేవా చేశారు.

English summary

Etela Rajender slams KCR celebrations for BJP festival are a shame. Etela Rajender concluded that whenever the election comes, KCR government is sure to be defeated.