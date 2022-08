ఆవుపేడతో వినాయక విగ్రహాలు.. పర్యావరణ పరిరక్షణకు గోసంరక్షణా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అడుగులు

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: ఆగస్టు 31వ తేదీన దేశ వ్యాప్తంగా వినాయక చవితి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే అన్ని చోట్ల వినాయక విగ్రహాలను విక్రయించే పనిలో వ్యాపారులు బిజీగా ఉన్నారు. వాడవాడలా కొలువుదీరే గణనాథులను పూజించడానికి, విభిన్న రూపాలలో ఉన్న గణనాథులను ఇప్పటి నుండే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే గణేష్ చతుర్థి నేపథ్యంలో పర్యావరణ పరిరక్షణపై కూడా దృష్టి ఉండాలని చాలామంది విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

English summary

The Cow Protection Charitable Trust in Boduppal is taking steps to protect the environment by making Ganesh idols out of cow dung and selling them on a non-profit basis.