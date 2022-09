దేశంలో అత్యంత సేఫ్ సిటీగా మూడోస్థానంలో హైదరాబాద్; నేరాలలో టాప్ లో ఢిల్లీ!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో అత్యంత సేఫ్ సిటీల జాబితాలో హైదరాబాద్ మూడవ స్థానంలో నిలిచింది. నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ఇటీవల విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం కోల్‌కతా, పూణే తర్వాత దేశంలోనే అత్యంత సురక్షితమైన మెట్రో నగరాల్లో హైదరాబాద్ మూడో స్థానంలో ఉంది. 2014లో తెలంగాణ ఏర్పాటైనప్పటి నుంచి రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో ముఖ్యమంత్రి కే చంద్రశేఖర్‌రావు నేతృత్వంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన వరుస కార్యక్రమాల కారణంగా హైదరాబాద్ సురక్షితమైన నగరంగా కొనసాగుతోంది.

English summary

Hyderabad is the third safest city in the country, followed by Kolkata and Pune. The NCRB report revealed this. Delhi is at the top in crime.