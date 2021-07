హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక పధక రచనలోనే దళిత బంధు పథకం ; ఆ సామాజిక వర్గానికి ఎర, కేసీఆర్ వ్యూహం !!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దళితుల కోసం మరో ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం వెనుక హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక ప్రధాన కారణమా? కెసిఆర్ ఈటలను డీ కొట్టే పధక రచనలో భాగంగానే తెలంగాణ దళిత బంధు పథకానికి శ్రీకారం చుడుతున్నారా ? దళిత బంధు పథకానికి పైలెట్ ప్రాజెక్టుగా కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ ను ఎంపిక చేయడం వెనుక ఆంతర్యం అదేనా? అంటే అవును అని బల్లగుద్ది మరీ చెబుతున్నారు ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు.

English summary

Is Huzurabad by-election the main reason behind Telangana Chief Minister KCR embarking on another ambitious program for Dalits? embarking on the Telangana Dalit bandhu Scheme as part of the KCR strategy? Is there any motive behind selecting Karimnagar district Huzurabad as a pilot project for Dalit Bandhu scheme? That is, the leaders of the opposition parties are saying yes.