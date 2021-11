అన్ని రంగాల్లో రాణించాలి.!అప్పుడే మహిళా సాధికారత సాద్యమన్న మేయర్ విజయలక్ష్మి.!

Hyderabad

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : మహిళలు అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ది సాధించినప్పుడే మహిళా సాధికారత సాధ్యమవుతుందని నగర మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి అన్నారు. గురువారం మేయర్ ఛాంబర్ లో బ్రిటీష్ డిప్యూటి హై కమీషనర్ డాక్టర్ ఆండ్రూ ఫ్లెమింగ్ బృందంతో ఏర్పాటైన మహిళా సాధికారత అంశంపై మేయర్ విజయలక్ష్మిమాట్లాడుతూ మహిళలను వివిధ అంశాలపై చైతన్యపరిచి సమాజంలో ఎదురవుతున్న సమస్యలపై స్పందించేందుకు ముందుకురావాలన్నారు. మహిళలు సామాజికంగా, రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా స్వావలంబన సాధించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు చేపట్టిందన్నారు నగర మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి.

English summary

City Mayor Gadwala Vijayalakshmi said that women's empowerment is possible only when women make progress in all fields. Mayor Vijayalakshmi speaks on the topic of women's empowerment with the British Deputy High Commissioner Dr. Andrew Fleming's team in the Mayor's Chamber on Thursday.