అడ్డంగా దొరకిన బీజేపీ: కాపీ కొట్టడానికీ తెలివుండాలన్న కేటీఆర్ -కాషాయ మేనిఫెస్టోలో గులాబీ ఘనత

Hyderabad

oi-Madhu Kota

జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో.. వివాదాస్పద ఎల్ఆర్ఎస్ రద్దు మొదలుకొని, హైదరాబాద్ నగరంలోని వరద బాధిత కుటుంబాలకు తలా రూ.25వేలు, కొత్తగా లక్ష ఇళ్లు, 100 యూనిట్లలోపు వాడితే ఉచిత కరెంటు, మూసీ ప్రక్షాళన, మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం.. ఇలాంటి బోలెడు హామీలను బీజేపీ తన మేనిఫెస్టోలో హామీలుగా ఇచ్చింది. అయితే, అనూహ్యరీతిలో ప్రత్యర్థి టీఆర్ఎస్ కు అడ్డంగా దొరికిపోయినట్లయింది. దీనిపై టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మంత్రి కేటీఆర్ ట్విటర్ లో కామెంట్లు చేశారు.

Dear BJP manifesto writers,



Glad that you chose pictures of the work done by TRS Govt in your GHMC manifesto



We will take this as a compliment to our work



But let me remind you what they say in Hyderabad



नकल मारने को भी अकल चाहिए। 😀

కాపీ కొట్టడానికి కూడా తెలివి ఉండాలె https://t.co/guN76K5N7n