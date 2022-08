ఇంతలోనే విషాదం: ఉమామహేశ్వరి మృతిపై చంద్రబాబు, లోకేశ్

Hyderabad

oi-Shashidhar S

కంఠ‌మ‌నేని ఉమా మ‌హేశ్వ‌రి మృతి తీవ్రంగా కలచివేస్తోంది. ఆమె మృతిపై నారా చంద్ర‌బాబునాయుడు భావోద్వేగ‌ంతో ట్వీట్‌ చేశారు. అనారోగ్యం, మాన‌సిక ఒత్తిడి వల్లే ఉమా మ‌హేశ్వ‌రి సోమ‌వారం మ‌ధ్యాహ్నం హైద‌రాబాద్‌లోని త‌న ఇంటిలోనే ఉరేసుకుని ఆత్మ‌హ‌త్య‌కు పాల్ప‌డ్డారు. విషయం తెలిసిన వెంటనే ఉమా మ‌హేశ్వ‌రి నివాసానికి చంద్ర‌బాబు నాయుడు కుటుంబంతో సహా చేరుకున్నారు.

ఉమామహేశ్వరి హఠాన్మరణం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందని చంద్ర‌బాబు పేర్కొన్నారు. ఇటీవల కుటుంబ సభ్యులందరం కలుసుకుని ఆనందంగా గడిపామ‌ని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇంతలో విషాద వార్త వినాల్సి రావడం దురదృష్టకర‌ం అని భావోద్వేగానికి లోన‌య్యారు. ఎన్టీఆర్ క్రమశిక్షణను పుణికిపుచ్చుకున్న ఉమామహేశ్వరి ఎంతో హుందాగా, శాంతంగా ఉండేవారని తెలిపారు. ఉమా మ‌హేశ్వ‌రి ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నానని సంతాపం తెలిపారు.

కంఠమనేని ఉమామహేశ్వరి ఆకస్మిక మరణంపై నారా లోకేశ్ స్పందించారు. చిన్నమ్మ కంఠమనేని ఉమామహేశ్వరి ఇక లేరనే వార్త తనను తీవ్రంగా కలచివేసిందని పేర్కొన్నారు. ఆమె మరణ సమాచారం తెలిసి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యానని తెలిపారు. కుటుంబంలో ఏ శుభకార్యమైనా చిన్నమ్మ ఎంతో పెద్దమనసుతో దగ్గరుండి జరిపించేవారని లోకేశ్ గుర్తుచేసుకున్నారు. మార్గదర్శిగా నిలిచిన చిన్నమ్మ మృతి తమ కుటుంబానికి కోలుకోలేని విషాదం అని పేర్కొన్నారు. చిన్నమ్మ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నానని తెలిపారు.

Devastated to even think that my beloved Chinnamma is no more. Never saw her without a bright smile and cheerful spirit. I will miss her and her motherly love. pic.twitter.com/M1Dra4SoXF