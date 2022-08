ఆ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థల్లో పెట్టుబడులు పెట్టిన ఆరుగురు ప్రముఖులు ఎవరు? ఐటీదాడులతో ఆసక్తికరచర్చ!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: తెలంగాణా రాష్ట్రంలో తాజాగా జరిగిన ఐటీ దాడులు కలకలంగా మారాయి. పన్ను ఎగవేత ఆరోపణలకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వాసవి రియల్ ఎస్టేట్ గ్రూప్, మరియు సుమధుర కన్స్ట్రక్షన్స్ కు సంబంధించిన కార్యాలయాలపై ఆదాయపు పన్నుశాఖ అధికారులు బుధవారం నుండి దాడులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ దాడులలో వారు కీలక సమాచారం సేకరించినట్టు తెలుస్తుంది. అంతేకాదు ఆయా సంస్థలలో పెట్టుబడులు పెట్టిన ఆరుగురు ప్రముఖుల డేటా సేకరిస్తున్నట్టు సమాచారం.

English summary

Six celebrities invested in vasavi real estate group, and madhura construction companies. who are the investors? Interesting discussion with IT raids in those real estate firms.